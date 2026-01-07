Oltre 21,5 milioni di visualizzazioni complessive in poco più di un mese: è il risultato fatto registrare da StatoQuotidiano.it sulle principali piattaforme social nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.

Un dato che conferma la crescita costante della testata e la capacità di raggiungere quotidianamente un pubblico ampio, trasversale e fortemente coinvolto.

Nel dettaglio, la somma delle performance su Facebook, Instagram e TikTok porta a un totale di 21.581.951 visualizzazioni, frutto del lavoro editoriale quotidiano e di una strategia di distribuzione sempre più orientata alla tempestività delle notizie e alla valorizzazione dei contenuti sul territorio.

Facebook traina: oltre 17,4 milioni di visualizzazioni

A guidare i numeri è Facebook, che con l’insieme delle pagine ufficiali di StatoQuotidiano.it raggiunge quota 17.449.669 visualizzazioni. Un risultato significativo, sostenuto dalla copertura capillare dell’informazione locale e dalla presenza consolidata della testata sulle comunità digitali della provincia di Foggia.

Crescono Instagram e TikTok

Ottimi anche i dati di Instagram, che nel periodo analizzato totalizza 1.332.282 visualizzazioni, confermandosi un canale centrale per la diffusione rapida dei contenuti e per l’interazione con la community.

In forte evidenza anche TikTok, che segna 2.800.000 visualizzazioni, a dimostrazione di un pubblico sempre più attento ai contenuti informativi anche sulle piattaforme più dinamiche e orientate al video.

Il totale registrato tra dicembre e gennaio rappresenta un indicatore importante: non solo della crescita della testata sui social, ma anche del ruolo che l’informazione locale continua ad avere nel racconto quotidiano del territorio, tra cronaca, attualità, politica, sanità, eventi e temi di interesse pubblico.

Con questi numeri, StatoQuotidiano.it consolida la propria presenza digitale, rafforzando l’obiettivo di offrire informazione puntuale e verificata e di raggiungere lettori e utenti su più canali, con linguaggi e formati differenti.

Dati social (5 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026):