La provinciale 109, nota come Lucera-San Severo, continua a rappresentare un grave rischio per chi la percorre. Dal 2005 a oggi, 11 persone hanno perso la vita su questa arteria, l’ultima tragedia risalente all’11 novembre 2025, quando il carabiniere Sebastiano Marrone, 23 anni, è deceduto mentre era in servizio.

Il bilancio delle vittime inizia il 3 gennaio 2005, con la morte di padre Paolo Novero, direttore dell’Opera San Giuseppe di Lucera, e del suo collaboratore Mario Benincaso. Quei fatti suscitarono indignazione e spinsero la comunità a richiedere interventi concreti per la sicurezza di quella che era l’ex strada statale 160 S. Severo-Troia.

La strada, divenuta inadeguata per l’aumento del traffico e per i mezzi moderni come camion e autoarticolati, ha visto interventi a lotti: il primo finanziato dal presidente provinciale dell’epoca, Carmine Stallone, e successivamente altri due lotti. Tuttavia, l’ultimo tratto nel territorio di San Severo resta incompleto, con carreggiata di appena 6 metri e 20 centimetri, dimensione insufficiente per il traffico attuale e teatro dell’incidente mortale del giovane carabiniere.

Il completamento della provinciale richiederebbe circa 35 milioni di euro, tra espropri, progettazione e lavori. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sembra intenzionato a destinare queste risorse, prelevandole dai finanziamenti alla Regione Puglia. Resta da capire se il sacrificio di Sebastiano Marrone servirà a sbloccare finalmente la questione della sicurezza e del completamento della “strada della morte”.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.