Dal 1° gennaio 2026, Trenitalia ha introdotto un nuovo sistema dinamico per il calcolo dei prezzi dei biglietti dell’Alta Velocità, le cosiddette Frecce. I costi dei viaggi ora variano in base alla domanda: salgono per le date e gli orari più richiesti e scendono per quelli con meno prenotazioni.

Il modello, chiamato dynamic pricing, è già familiare a chi viaggia spesso con le compagnie aeree e viene utilizzato anche da hotel, concerti ed eventi sportivi. Il sistema calcola i prezzi tramite un algoritmo che analizza in tempo reale la domanda, la concorrenza, la stagionalità e il comportamento dei clienti, con l’obiettivo di ottimizzare il riempimento dei treni.

Fino al 2025, l’Alta Velocità prevedeva una quota fissa di biglietti scontati nelle fasce “Super Economy” ed “Economy”. Ora questa quota non esiste più, e i biglietti diventano generalmente più costosi se acquistati all’ultimo momento, mentre conviene prenotare in anticipo per ottenere tariffe più convenienti.

Il concorrente Italo, al momento, non ha adottato il sistema dinamico e mantiene le quote fisse di biglietti scontati, offrendo un’alternativa più prevedibile per chi pianifica il viaggio.

Lo riporta ilpost.it.