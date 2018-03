Di:

CARA, Cgil chiede tavolo in Prefettura. Calvio: “CRI incomprensibile” ultima modifica: da

Manfredonia/Foggia – CROCE ROSSA nel C.a.r.a. di Mezzanone ma continuano senza sosta i messaggi di solidarietà e richiesta di intervento per i lavoratori di Connecting People. Lavoratori fuori dal Campo con l’ingresso del nuovo (precedente) gestore Croce Rossa.La solidarietà ora è totalitaria, l’anomalia è il mancato sostegno, considerando i messaggi del parlamentare Pd on.(2 volte), del consigliere regionale(anche durante la stipula in Prefettura della Cri), del segretario PD, oltre l’interpellanza del parlamentare PD, la nota del sindaco di Manfredonia, oltre le odierne attestazioni del segretario di Prc, della Cgil e infine del sindaco di Orta Nova. In toto: solidarietà dell’intero PD – e delle forze della sinistra – per i lavoratori di Connecting People. Questo nonostante le motivazioni, su base giuridica, divulgate dal commissario provinciale CRI avv., alla presenza dei rappresentanti delle categorie delle tre sigle confederali, per chiedere la convocazione urgente di un vertice sul C.A.R.A. di Borgo Mezzanone al quale invitare tutti i soggetti istituzionali, sociali e privati coinvolti, stante anche la crescente tensione sociale che la vertenza sta generando. Come è noto a seguito della decisione del Consiglio di Stato di Stato cui aveva fatto ricorso la Croce Rossa Italiana, la Prefettura – stazione appaltante la gara – ha deciso il subentro della CRI (ma si parla di “ingresso ex novo”, ndR) al posto del Consorzio Connecting People nella gestione del Centro di accoglienza per i richiedenti asilo. Per la Cgil occorre fare ogni tentativo possibile per salvaguardare il posto di tutti i lavoratori che in questi anni hanno maturato esperienza diretta nell’attività di mediazione e assistenza, continuando ad assicurare professionalità adeguate a svolgere nel migliore dei modi il servizio al quale sono chiamati, in un centro che ospita mediamente oltre 700 persone. La Cgil e le altre sigle sindacali restano in attesa di un riscontro da parte del Prefetto di Foggia.“L’Amministrazione comunale è al fianco degli operatori del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone e sostiene la loro battaglia per il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto nella struttura e l’affermazione della loro dignità personale e professionale”. E’ la sindacoad intervenire sulla vertenza sindacale esplosa a seguito dell’ingresso della Croce Rossa Italiana nella gestione dei servizi del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo.“Sono francamentele ragioni che inducono la CRI, soggetto portatore di valori universalmente riconosciuti e sostenuti, a disprezzare l’impegno profuso e la professionalità dimostrata da ragazze e ragazzi in situazioni anche critiche sotto il profilo sanitario e della sicurezza personale – continua Calvio – Sostituire loro con dei volontari, pur altrettanto bravi e competenti, è un atto di concorrenza sleale, se così può dirsi, e l’espressione di una visione socialmente discutibile, e non utile, delle relazioni tra Terzo settore e Pubblica amministrazione.Per molti delle ragazze e dei ragazzi impiegati in questi due anni a Mezzanone rischia di sfumare un’opportunità di lavoro rara, oltre che unica sotto il profilo umano – conclude Iaia Calvio – e mi auguro che le istituzioni dello Stato, a partire dalla Prefettura di Foggia, se ne rendano pienamente conto e assumano la responsabilità di ricercare e trovare una mediazione nell’interesse dell’efficiente gestione del servizio”.g.defilippo@statoquotidiano.it