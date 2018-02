Dimissioni Caracciolo, Campo “Fiducia nella magistratura”

Di:

Foggia, 7 febbraio 2018. “Apprezziamo la decisione del collega Filippo Caracciolo di rinunciare all’incarico di assessore regionale all’Ambiente, dopo la notizia di un suo coinvolgimento in un’inchiesta della Procura di Bari. Si tratta di un gesto niente affatto scontato, di grande responsabilità, a tutela dell’immagine e del lavoro dell’intera amministrazione regionale. Nel ricordare che i fatti, per i quali Filippo Caracciolo risulta indagato, non hanno nulla a che fare con l’attività del Consiglio pugliese, confidiamo che egli saprà dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati. D’altro esprimiamo fiducia nel lavoro della magistratura, augurandoci che possa rapidamente chiarezza sull’intera vicenda”.

Così Paolo Campo, presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge l’ormai ex assessore Filippo Caracciolo.