Foggia. Nasce a San Severo la casa di seconda ospitalità per le donne vittime di violenza. Un piccolo risultato tra le tante altre cose da fare per sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. Oggi è stato firmato il disciplinare con la Regione Puglia. Il partenariato è composto da Il Filo di Arianna Rosaria Capozzi, dagli Ambiti territoriali di San Severo Simona Venditti e Vico del Gargano e dalla Consigliera di Parità Antonietta Colasanto. Redazione StatoQuotidiano.it “Donne vittime di violenza”, struttura a San Severo ultima modifica: da

