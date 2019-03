Manfredonia, carico illegale di “bianchetto”: sanzionato autista furgone

Di:

Manfredonia. 7 febbraio 2018. Duro colpo al traffico illecito di “novellame” di sarde ed alici, in partenza da Manfredonia e diretto al mercato illecito. Un’importante operazione è stata infatti eseguita la notte del 6 febbraio scorso dal personale della Sottosezione Polizia Stradale di Vieste.

Si fa riferimento al “bianchetto”, rientrante fra le specie ittiche per le quali vige il divieto assoluto di pesca (in quanto essenziale per assicurare il corretto sviluppo della filiera naturale di riproduzione), detenzione, trasporto e vendita.

Il personale intervenuto, avendo ricevuto una segnalazione relativa a un probabile passaggio di furgoni trasportanti prodotti ittici protetti, alle ore 05,20 in Manfredonia alla Via G. Di Vittorio, intercettava e bloccava un furgone isotermico all’interno del quale vi era un carico di bianchetto, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento, ben sistemato nelle cassette in uso tra i commercianti di prodotti ittici.

Il conducente, pluripregiudicato con precedenti specifici, non riusciva a dare spiegazioni plausibili in merito alla merce trasportata consistente in 7 cassette di plastica contenenti 53,900 Kg. Netti di Novellame/Bianchetto (prodotto Ittico Sotto misura) che veniva sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 10 comma/2 e 11 comma 5 – 6 della Legge 154 del 2016 in riferimento al Decreto Legislativo N° 4 / 2012 ed Art. 15 allegato 3 Regolamento CEE n° 1967/2006.

Il veterinario responsabile territoriale dell’area “SIAV/B” Distretto Manfredonia, intervenuto in reperibilità, dopo aver identificato il prodotto, ne ha disposto la distruzione mediante rigetto in mare.

Il conducente del mezzo è stato sanzionato ai sensi della Legge 154/2016 per un importo pari ad euro 12.000.

Redazione StatoQuotidiano.it