Marina militare: la fregata Carabiniere in sosta a Manfredonia (FOTO)

Manfredonia. La Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Carabiniere della Marina Militare effettuerà una sosta nel porto di Manfredonia dal 6 all’8 febbraio 2018 in occasione delle celebrazioni di San Lorenzo Majorano, vescovo e patrono della città. Nave Carabiniere è la quinta Fregata Europea Multi Missione (FREMM) consegnata alla Marina Militare nell’aprile 2015, la quarta in versione “antisommergibile” ed è allestita con sistemi d’arma, difesa e scoperta di ultima generazione, all’avanguardia sia nel campo militare che civile. Con un equipaggio di 168 uomini e donne, una lunghezza di oltre 140 metri e un dislocamento a pieno carico di 6700 tonnellate, la fregata Carabiniere è una nave polivalente, progettata all’insegna dell’innovazione e della flessibilità, in modo da operare attivamente nella tutela degli interessi nazionali e poter rispondere con successo agli scenari futuri. La nave sarà ormeggiata presso il Bacino alti fondali del porto di Manfredonia e sarà aperta alle visite di scolaresche e popolazione, nei seguenti giorni ed orari:

– martedì 6 febbraio dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

– mercoledì 7 febbraio dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 Manfredonia. Servizio navetta per visitare la nave Carabiniere fotogallery Ivano Fiore





