Decreto Semplificazione, Menga “Approvato ordine del giorno”

Foggia. “L’impegno del Governo nei confronti degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali è un atto di grande responsabilità nei confronti non solo di queste fondamentali figure professionali, ma anche degli alunni con disabilità ai quali si deve garantire il diritto alla comunicazione ed alla socializzazione, al pari di tutti gli altri studenti.”

Così, Rosa Menga, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Affari sociali della Camera, commenta l’approvazione dell’Ordine del Giorno da lei stessa presentato nell’ambito dei lavori sul Decreto Semplificazione, in sede di esame dell’articolo 10 che stabilisce semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, università e ricerca.

L’Ordine del Giorno presentato da Rosa Menga è volto a tutelare quella figura cui fa riferimento l’articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove sottolinea l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, individuando gli assistenti professionali dedicati all’autonomia e alla comunicazione, quali operatori che hanno il compito di facilitare la comunicazione dello studente con disabilità, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, mediare tra l’allievo con disabilità e il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarlo nella partecipazione alle attività, partecipando all’azione educativa in sinergia con i docenti.

Dal report dell’Istat dell’anno 2019 – «L’inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell’offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno» – emerge che per l’anno scolastico 2017/2018 gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione ammontavano a circa 48 mila; si tratta dunque di una platea notevole di professionisti che per la maggior parte svolgono le loro funzioni in condizioni di assoluto precariato.

“A partire dal 2016 – spiega Rosa Menga – la competenza in materia di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali è stato trasferito alle Regioni, insieme ad un contributo aggiuntivo statale da ripartire in favore degli enti territoriali competenti. Nel 2018 le risorse allocate presso il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale» è stato aumentato di ulteriori 25 milioni. Si è passati, dunque, da 75 a 100 milioni di euro. Il trasferimento di queste risorse alle Regioni e, successivamente, agli enti locali registra però notevoli ritardi rendendo difficile assicurare tutto il personale necessario a garantire il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità. In parole povere – continua Rosa Menga – le lungaggini burocratiche non consentono la tempestiva nomina, né il tempestivo pagamento degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.”

La mancata nomina alimenta lo stato di precarietà, non consentendo agli enti locali di provvedere fin dall’inizio dell’anno scolastico alla idonea e congrua definizione del fabbisogno di assistenti all’autonomia e alla comunicazione, proprio perché impossibilitati al pagamento dei loro stipendi.

Su sollecitazione della deputata foggiana, il Governo si è quindi impegnato a valutare l’opportunità di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità. In particolare, tali iniziative riguarderanno la velocizzazione del trasferimento alle Regioni delle risorse statali e la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali in quanto figure indispensabili per assicurare il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità.