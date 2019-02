Migliora con schiarite via via più ampie tra Puglia, Basilicata e Molise

VENERDI’ : Una debole perturbazione lambisce l’Italia ed un modesto sistema nuvoloso transita rapidamente su Molise, Basilicata e Puglia. Poco da segnalare, se non il transito di innocue velature e qualche addensamento nuvoloso circoscritto per lo più ad Isernino, Murge e Appennino lucano. Temperature in calo nelle minime mattutine, senza particolari variazioni nei valori massimi, nell’intorno dei 12/13°C lungo le coste e lievemente superiori tra Salento e Tarantino. Venti deboli in rotazione dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi.

SABATO: Le nostre regioni meridionali, ancora sul bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, permangono esposte all’afflusso di correnti in quota moderatamente umide dai quadranti nordoccidentali, cui si associa il transito di nuvolosità alta e stratiforme. Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, a tratti velati, con addensamenti più consistenti nelle ore più fredde della giornata su Matese ed Isernino in Molise, sui settori occidentali della Basilicata e in Puglia sul Subappennino Dauno e sulle Murge. Qualche banco di nebbia o foschia nella notte e al primo mattino nelle vallate interne. Temperature in lieve aumento, generalmente comprese tra i 13 e i 15°C nei valori massimi su coste e pianure. Venti deboli od al più moderati da Ponente e Libeccio. Mari poco mossi.