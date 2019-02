Morra al Presidente Gatta: “Interventi concreti per la SP 77/Via Manfredonia”

Di:

Pasquale Morra scrive al Presidente Gatta: “Basta prese in giro, interventi concreti per la SP 77/Via Manfredonia” “Gentilissimo Presidente, la comunità di Cerignola è stufa di essere trattata come “figlia di un Dio minore”. A differenza della grande attenzione che Provincia e Regione destinano alla viabilità del capoluogo o di altri grandi centri come San Severo, Cerignola è sistematicamente ignorata”. Si apre così la lettera che Pasquale Morra, assessore alla Mobilità del Comune di Cerignola, ha inviato al Presidente della Provincia, Nicola Gatta, in merito alle condizioni della strada provinciale 77 (Cerignola-Manfredonia).

“Saprà sicuramente che si tratta di un’arteria, caratterizzata da significativi volumi di traffico di merci e persone, strategica per i collegamenti con la “A14”, la stazione di “Cerignola Campagna”, la zona industriale e il Gargano ridotta ormai a mulattiera per la “sordità” della Provincia alle nostre continue richieste d’intervento. C’è, in particolare, un tratto di 5km di competenza dell’Amministrazione Provinciale – così come la 77 nella sua interezza – collocato tra l’ex Macello (via Ascoli) e Cerignola Campagna dove si sono aperte voragini di considerevoli dimensioni: difficili da affrontare anche disponendo di un cingolato, figuriamoci di un mezzo di trasporto “normale”. Da dati certi sappiamo che la Polizia Municipale effettua una media di 2 interventi al giorno in seguito alla segnalazione di sinistri, in alcuni casi mortali, che si verificano su Via Manfredonia”, scrive Morra che prosegue: “Ma di tutto questo non frega nulla a nessuno. Così, mentre il Comune di Cerignola sborsa circa un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza di strade urbane e interurbane (due stralci: il primo ha visto eseguiti interventi su una superficie di 95mila metri quadrati; il secondo messo in gara per 65mila metri quadrati); riqualifica accessi poderali e collegamenti con le Borgate, rimette a nuovo il centro urbano e predisporrà a breve anche interventi di “somma urgenza”, qualcuno da Palazzo Dogana ci risponde dicendo che i problemi della strada provinciale 77/Via MAnfredonia si possono risolvere con un cantoniere. Che parliamo a fare di infrastrutture, di sviluppo, di innovazione?”.

“Per favore, – prosegue l’assessore- non prendiamoci in giro perché qui non si tratta di qualche colata di asfalto a buon mercato ma di mettere in sicurezza il tratto in questione! È anche inutile parlare della strategicità di Cerignola nel sistema economico e produttivo di Capitanata se non conveniamo sul punto che questa arteria deve essere interessata da un intervento organico di riqualificazione e non rattoppata”. “Siamo disponibili a discutere, a trovare soluzioni condivise ma non ad essere presi ancora per i fondelli”, conclude Morra.