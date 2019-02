“Resto al Sud”: Miglio partecipa alla presentazione dell’iniziativa

Di:

San Severo. Il Sindaco avv. Francesco Miglio ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa “Resto al Sud”, che si è svolta nei giorni scorsi presso la sede di San Severo di Banca Apulia, su iniziativa del gruppo Intesa Sanpaolo.

“Resto al Sud” è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali o professionali avviate dai giovani nelle Regioni del Mezzogiorno. La Legge di Bilancio 2019, recentemente approvata dal Parlamento, ha esteso le agevolazioni, precedentemente riservate solo agli Under 36, anche agli Under 46 ed ai professionisti. Sono previsti incentivi fino a 50.000 euro per le iniziative individuali e fino a 200.000 euro per quelle realizzate da quattro o più persone.

Secondo i dati di Invitalia, l’Agenzia del Ministero dell’Economia che gestisce gli incentivi, l’iniziativa ha già coinvolto migliaia di giovani, con circa 16.400 progetti presentati nelle otto regioni meridionali, che hanno portato alla nascita di circa 2.200 imprese e alla creazione di più di 8.200 nuovi posti di lavoro.

Per approfondire i dettagli dell’iniziativa è anche possibile scaricare l’apposita APP “Resto al Sud”, sulla quale si possono trovare delle indicazioni molto utili, come l’elenco delle banche convenzionate con Invitalia, fra le quali, quelle che hanno filiali a San Severo sono, oltre ad Intesa Sanpaolo/Banca Apulia, che ha organizzato l’evento, anche la BPER, il Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, la Banca Popolare di Bari, la Banca Pop. Di Puglia e Basilicata e la BCC di San Giovanni Rotondo.

Nel portare il suo saluto a nome della città di San Severo, il Sindaco Miglio ha evidenziato che l’iniziativa, oltre ad essere un incentivo per restare al sud, può essere anche validamente intesa ed utilizzata come “Torno al Sud”, ossia una occasione utile per dare una opportunità di realizzazione imprenditoriale o professionale ai tanti, troppi nostri giovani che sono stati costretti a lasciare la terra natia per cercare lavoro altrove. Se validamente utilizzata, ha concluso il Sindaco, l’iniziativa può essere uno degli strumenti per migliorare il tessuto sociale ed economico della nostra Città e della nostra terra.