Bari, Maita “Entusiasmo e forza con il Monopoli”

«Se devo essere sincero non mi sono ancora reso davvero conto di cosa mi sta succedendo attorno; tutto bellissimo, tutto sull’onda dell’entusiasmo e non posso fare altro che continuare ad allenarmi al massimo e cercando di dare il mio contributo alla squadra.

Quella di domenica sarà un partita difficile, su un campo complicato, contro un avversario ostico, aggressivo, che vanta individualità di valore. Non credo nel Girone C ci siano scontri facili o partite scontate. Bisogna fare sempre attenzione; siamo in un buon momento e se facciamo quello che sappiamo, se riusciamo a sfruttare le nostre armi, possiamo puntare sempre al risultato pieno. Non possiamo fare altro che concentrarci sul nostro percorso, alla fine si vedrà il risultato».

fonte bari calcio sito