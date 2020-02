Borgo Mezzanone, scoppio bombola gas: morta donna

(ANSA) – FOGGIA, 7 FEB – È morta nella tarda serata di ieri la donna di origini africane rimasta gravemente ustionata il 4 febbraio per lo scoppio accidentale di una bombola di gas in una baracca del ghetto di migranti a Borgo Mezzanone, nel Foggiano. La donna era in rianimazione al Policlinico di Bari, con profonde ustioni sul 90% del corpo. Da subito i medici avevano definito le sue condizioni disperate.

Non è stata ancora accertata la sua identità, gli inquirenti non hanno trovato documenti di riconoscimento: stando ad alcune voci raccolte tra i migranti del ghetto, si tratterebbe di una nigeriana di circa trent’anni. Lo scoppio della bombola di Gpl aveva provocato un incendio che aveva distrutto alcune baracche del ghetto.