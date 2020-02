Juve. Sarri “Il Verona sta facendo una grande stagione”

Giornata di vigilia in casa Juventus. Maurizio Sarri ha parlato oggi in conferenza stampa all’Allianz Stadium, presentando la sfida di domani contro l’Hellas Verona, match valido per la 23° giornata di Serie A. «La consistenza dell’avversario è palese. Il Verona sta facendo una grande stagione, è imbattuto da diverse partite e ha un allenatore di alto livello. E’ una squadra pericolosissima per intensità, ritmo e aggressività. La partita è difficile, è chiaro anche per i miei giocatori. L’approccio sarà di buon livello».