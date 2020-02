L’Università di Foggia ospita la BEP2020

. L’iniziativa, unica nel suo genere in Italia, si svolgerà presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo foggiano (via arpi n.176, Foggia) e inaugurerà una serie di convegni internazionali in cui la comunità scientifica mondiale, che si occupa di educazione al patrimonio, proporrà temi di riflessione e futuri ambiti di ricerca. Nel convegno saranno, dunque, valorizzate sia le ricerche e le esperienze significative, sia gli sviluppi e le applicazioni tecnologiche che sostengono l’educazione al patrimonio.

Il fil rouge di questa I edizione della Biennale sarà l’educazione al patrimonio come strumento di recupero dello svantaggio sociale. Il tema sarà il punto di incontro e la cassa di risonanza per le ricerche, le esperienze, le applicazioni tecnologiche che stanno favorendo lo sviluppo delle potenzialità educative in cinque principali ambiti tematici: • Patrimonio culturale e territorio

• Patrimonio culturale e tipologie di pubblico • Patrimonio culturale e tecnologie.

• Patrimonio culturale e apprendimento • Patrimonio culturale e valutazione Per l’occasione sono state indette una call for paper per partecipare alle tre giorni e una call for doctoral thesis per partecipare al concorso che premierà una tesi dottorale sull’argomento dell’educazione al patrimonio. Entrambe le call hanno scadenza fissata per il 17 febbraio p.v..