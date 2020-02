, 07/02/2020.

È un progetto nato in sinergia tra gli Uffici Diocesani di Pastorale Sociale, Servizio di

Pastorale Giovanile e Cultura – Scuola – Università da attuare nella città di Manfredonia.

Quali gli attrezzi giusti per vivere questa città di Manfredonia? Una risposta unica e

precisa non c’è, occorre costruirla insieme, con quei cittadini a cui il nostro caro Padre

Arcivescovo Franco ha rivolto l’invito la sera del 31 Agosto 2019 al termine della

Processione della Madonna di Siponto: “Rialzati Manfredonia”. È l’invito già accolto da una parrocchia di Manfredonia, la Sacra Famiglia, che ha avviato un’esperienza di confronto e discussione, a cui seguirà la presentazione di un documento di sintesi.

Su desiderio dello stesso Arcivescovo ora lo si vuole estendere anche ad altre

comunità, permettere a tutti di potersi incontrare, nei vari quartieri. La Chiesa vuole rialzarsi insieme al popolo, ascoltarsi insieme, scoprire e riscoprire insieme quali possano essere gli strumenti giusti per vivere meglio la città, questa meravigliosa città di Manfredonia a cui dobbiamo dobbiamo attrezzarci, a cui tutti dobbiamo sentire di appartenere. Un percorso che ci vedrà coinvolti in una Quaresima Sociale, che ci aiuti a riprendere consapevolezza e ci aiuti a fare deserto, digiuno e carità. Deserto per guardarci dentro e fare silenzio da ciò che non serve, evitare di puntarci il dito, rincorrere colpevoli, ma puntare all’essenziale, alla ripresa di un senso civico, di comunità, di appartenenza. Digiuno da parole, gesti, personalismi, per far spazio al dialogo, alla voglia di costruire,

incontrarsi, progettare insieme. Carità per aprire le porte delle Comunità parrocchiali a tutto il quartiere, la città, accogliere ed ospitare tutti, frequentanti e non frequentanti per riscoprirci insieme figli della stessa Comunità Città.

Tre tipologie in programma: 1) Un approfondimento in continuità al Forum

precedente del 3 Novembre 2019 della Parrocchia Sacra Famiglia; 2) Tre laboratori dal

basso per raccogliere la voce di tutti, aperti a tutti in cui non ci saranno esperti, ma tavoli

di confronto su domande, idee, problematiche; 3) Un dialogo con un esperto.

PROGRAMMA

Approfondimento precedente Forum

Domenica 16 Febbraio 2020 dalle ore 16 presso la parrocchia Sacra Famiglia,

presentazione del documento sintesi del precedente Forum “Rialzati

Manfredonia” del 3 Novembre 2019

Tre nuovi Forum zonali

Sabato 7 Marzo 2020 dalle 18 alle 20 presso la parrocchia Cattedrale (nel

salone del Seminario di fronte la cattedrale). Forum aperto a tutti i cittadini

ed in particolare alle Comunità parrocchiali di Cattedrale, Stella Maris,

Santa Maria del Carmine e Spirito Santo

Domenica 15 Marzo 2020 dalle ore 16 alle 18 parrocchia San Michele

Arcangelo (nel salone di fronte il Cinema San Michele). Forum aperto a tutti i

cittadini ed in particolare alle Comunità parrocchiali di San Michele, San

Camillo, San Giuseppe e Santissima Trinità.

Sabat 28 Marzo 2020 dalle ore 18 alle 20 parrocchia Santissimo Redentore

(Croce) . Forum aperto a tutti i cittadini ed in particolare alle Comunità

parrocchiali di Santissimo Redentore, Sacra Famiglia, San Carlo, San Pio

(Comparti), Santa Maria Regina di Siponto.

Confronto con esperto

Sabato 21 Marzo 2020 ore 20:00 Sala Vailati “Città e legalità”

Prof. Rocco D’Ambrosio Docente di Filosofia Politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana

Docente di Etica presso la Scuola di Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Interno

Fondatore di “Cercasi un fine” circuito di Scuole di Formazione Socio – Politica e

redazione di un periodo di cultura e politica.