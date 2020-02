Manfredonia. Bordo durissimo su Riccardi “E’ senza vergogna”

, 07 febbraio 2020. “Io penso solo una cosa: ci sono dei momenti in cui servirebbero solo il pudore e la dignità di chiedere scusa. E poi di tacere. Ma forse è chiedere troppo a uno che ormai è senza vergogna”. Così il deputato del PD,, commentando le parole del già sindaco, nel corso dell’intervista – incontro di ieri in teatro, a Manfredonia, “Ora parlo io.”

“Ma quello che ha parlato ieri, chiedendo cosa avessi fatto da deputato in questi anni per la città, è lo stesso che durante la campagna elettorale in un intervento al Luc elencò, tutto soddisfatto, i risultati da me ottenuti per il territorio?”, scrive in un post odierno Bordo. “È la stessa persona che, proprio per questa ragione, spiegava ai cittadini l’importanza di rieleggermi in Parlamento? Ed è per caso lo stesso soggetto che in queste settimane sta chiedendo con assoluta disinvoltura sia a Emiliano che a Fitto di essere candidato alla regione?”.

“Per quanto mi riguarda, riconosco l’errore di avergli consentito di ricandidarsi nel 2015, pur non essendo convinto, e di avergli chiesto di dimettersi quando ormai era troppo tardi. Dovevo farlo molto prima. Tanti nel partito questa cosa me la rimproverano. E hanno ragione. Se avessi agito per tempo e con maggiore determinazione avremmo forse potuto evitare questo disastro per la nostra cara città”.

