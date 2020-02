Manfredonia, colla sul marciapiede: scivolano in terra “Fate attenzione, per favore”

Manfredonia, 07 febbraio 2020. “In via Santa Restituta pochi minuti fa sono scivolate due persone, per fortuna senza conseguenze, a causa dell’abbondante colla lasciata sul marciapiede, dagli operatori che hanno attaccato sul grande tabellone, un manifesto pubblicitario. Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia Alessandro Manzella, dopo essersi fermato per aiutare la signora, ha informato direttamente il comando della Polizia locale. Molte volte basterebbe un po di senso civico e rispetto verso gli altri, per evitare certi inconvenienti”.

Manfredonia, 7 febbraio 2020. Alessandro Manzella.