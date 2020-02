Manfredonia. Stadio Miramare, Gradinata est incontra il Commissario Piscitelli

, 07 febbraio 2020. I referenti della “Gradinata Est” di Manfredonia ringraziano, attraverso una nota, il Commissario straordinario del Comune di Manfredonia dott. Vittorio Piscitelli per “aver raccolto ed accettato la nostra richiesta di incontro”.

“In data 5 Febbraio, una nostra delegazione è stata ricevuta a Palazzo San Domenico, per chiarimenti e per fare il punto della situazione sulla questione Stadio Miramare. L’incontro si è svolto in clima di assoluta cordialità e predisposizione all’ascolto. Ribadiamo altresì, che tale problematica non deve appartenere solo ai tifosi del Manfredonia ma a tutte le società e associazioni che ne usufruiscono e più in generale a tutta la cittadinanza. Con l’auspicio che le difficoltà relative allo stadio Miramare trovino una risoluzione definitiva, rinnoviamo il nostro grazie al dott. Piscitelli e auspichiamo maggior interesse da parte delle istituzioni e associazioni del settore”.