Maxi operazione anti mafia in Toscana: 12 arresti. Anche foggiano nelle intercettazioni

Un’operazione della Gdf di Prato, coordinata dalla Dda di Firenze, ha portato all’esecuzione di 12 arresti (sei in carcere e sei ai domiciliari), in un’inchiesta con un totale di 60 indagati in cui si contestano reati di associazione a delinquere finalizzata a

Il sodalizio riciclava proventi degli affari criminali della “famiglia mafiosa di Corso dei Mille” di Palermo, capeggiata da Pietro Tagliavia, condannato con sentenza irrevocabile per associazione mafiosa, figlio di Francesco Tagliavia, a suo tempo condannato all’ergastolo per le stragi di via d’Amelio a Palermo e via de’ Georgofili a Firenze. Ricostruito un flusso illecito di denaro per circa 150 milioni di euro. Gdf di Prato e Dda di Firenze hanno ricostruito un flusso illecito di denaro per circa 150 milioni di euro, di cui 39 mln provenienti direttamente da soggetti di Palermo legati alla mafia. Sono denari riciclati principalmente nell’economia toscana. (ANSA)

Nella trascrizione di un intercettazione riporata da La Nazione: Mica è è andato lui dalla Finanza? Sicuro?”. “Sicuro! Sicuro!”. “Tanto dopo si vede sul verbale…loro ammazzano. Da giù vengono sopra da Palermo e lo ammazzano!”. Chi parla è un indagato per mafia nato a Foggia, residente a Prato, e l’interlocutore è un cittadino dello Sri Lanka al quale è intestata una ditta fittizia, inesistente. Una delle scatole vuote usate per ripulire ingenti somme di denaro provenienti dalla criminalità organizzata.