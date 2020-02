Pantera sempre più superstar: da Papa Francesco a Sanremo passando per i social (VIDEO)

Curiose ed originali le foto scelte dal Vaticano per ricordare l’ottavo anno di Pontificato. In esse, papa Francesco appare ripreso con altrettanti animali: l’agnello, la colomba, il cane, la pantera. È un chiaro riferimento all’enciclica “Laudato si’”, dove Jorge Mario Bergoglio invita ad un atteggiamento più attento e rispettoso nei confronti del pianeta, spiegano da piazza San Pietro.

La fantomatica pantera di San Severo sembra ormai diventata un fenomeno di costume in cui ognuno esprime la propria interpretazione e visione. Lo dimostrano le decine di commenti e video che si susseguono sui social, tra il serio e il faceto. C’è chi, ad esempio, cerca di spiegare la causa della scomparsa degli avvistamenti in Capitanata. “La pantera è tornata dal padrone – scrive Giovanni- i boss oltre ad avere una pantera hanno i suoi fedelissimi stipendiati che molto sicuramente hanno riportato il felino al suo posto”.

Un felino dopo 20 giorni dal primo avvistamento non ha lasciato segni di predazione su altri animali. Ma si trova una spiegazione a tutto. “Si che mangia è solo vegetariana, si nutre solo di cicorie, le piace il pancotto Foggiano”, scrive Mariangela.

Non mancano le interpretazioni social-criminali: “Il solito giornale razzista del nord ha titolato che nel foggiano fa più paura lei della mafia e che il problema qui non è tanto la mafia, appunto, ma… il traffico alla Johnny Stecchino. Sulla RAI invece, l’esperto di turno lancia l’allarme di un novello Rambo a quattro zampe, che si aggira per i boschi come un terrorista con il kalashnikov in mano, pardon, fra i denti. Il colore nero, si sa, non può che evocare il terrorismo”, scrive Il Tacco d’Italia.



Ieri sera poi è stato diffuso un video su YouLive in cui una cittadina di San Severo, luogo del primo avvistamento, sembra essere pronta per un’esibizione canora per ultima edizione di Sanremo ora in corso con la canzone “La Pantera”.



Artista sanseverese canta la pantera "Artista" sanseverese compone canzone esilarante per il Festival di Sanremo. Ascoltate… Pubblicato da YouLive su Giovedì 6 febbraio 2020

Ma il commento più interessante è senza dubbio quello riportato da Ermino: “Ahimé temo che sia morta. Del resto é quello che volevano le istituzioni. Vi assicuro, per certo, perché ho amici direttamente interessati e sul posto, che tutto quello che sentite e vedete, anche in TV, non corrisponde a realtà. Sul posto del rinvenimento delle orme a Poggio Imperiale ad esempio, sono arrivati con una, e dico una gabbia dopo due giorni. Tra l’altro dopo averla innescata tutti la intorno ad aspettare con tanto di lampeggianti accessi. Per questo dico che visto che un’operazione del genere richiede molte più risorse sia economiche che umane di quelle messe in campo realmente, l’intenzione era quella di aspettare che qualcuno purtroppo la fermasse, con le buone o con le cattive. Salvo poi in caso di ritrovamento della carcassa (cosa di cui dubito) attaccare “gli immondi” uomini che avessero commesso l’atto”.

