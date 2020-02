“Per l’inerzia del Comune a rischio il Centro diurno per disabili”

“Siamo in riunione con il sindaco e i dirigenti ai servizi sociali per discutere della questione, tutto sta continuando, il servizio non sarà interrotto, stiamo sistemando la documentazione in base alle direttive regionali che vanno rispettate”. L’assessore ai servizi socialirisponde così alla questione che si dibatte in questi giorni circa il Centro diurno per disabili che si trova al quartiere Candelaro, centro socio-educativo e riabilitativo che ospita 20 ragazzi, soprattutto con disabilità grave, in base all’art. 60 del regolamento regionale. Inoltre, fa presente che “la questione ha i suoi tempi e anche la riunione in corso non si sa quando terminerà”.

Il 31 gennaio scorso è scaduto il termine per presentare la richiesta di accreditamento del servizio che consente di mantenere gli stessi requisiti sia per il tipo di utenza, sia per le figure professionali che operano al suo interno. I disabili più gravi, se il centro non viene confermato in base all’art. 60 ma modificato in base all’art.105, rischiano di perdere il diritto all’educazione e alla riabilitazione

La questione pare non sia nuova, a sentire il consigliere comunale di opposizione Annarita Palmieri, già intervenuta ad ottobre scorso quando si era interrotto il servizio di trasporto a causa di alcuni ritardi nell’affidamento. Ora i disabili gravi rischiano di restare fuori, se allora i genitori erano allarmati, oggi sono molto preoccupati per le sorti di un luogo in cui i loro figli trascorrono alcune ore della mattinata, orario per cui hanno anche chiesto più flessibilità. Gino Caione, coordinatore dei genitori, attende le prossime mosse: “Vedremo, sull’allungamento di un’ora per la permanenza mattutina ci hanno detto che dobbiamo inviare una pec all’assessore Raffaella Vacca, per il resto attendiamo l’esito delle riunioni di questi giorni e poi decideremo sul da farsi”.

Annarita Palmieri commenta. “Per questi locali sede del centro ci sono già stati problemi in passato che riguardano l’accatastamento, procedura che ogni volta è stata rimandata ma recandosi personalmente a Bari con il dirigente del settore e l’assessore dopo la compilazione del modulo, cioè quando la procedura per la riconferma, nonostante qualche difficoltà, era comunque partita. Questa volta credo ci siano proprio dei ritardi di cui ho parlato al sindaco. Diciamo che in questa circostanza ho notato molta inerzia da parte del Comune, ma non è possibile, è inconcepibile che questi ragazzi possano perdere il diritto di restare lì praticamente per una questione di lentezza burocratica”. Palmieri annuncia anche gesti eclatanti: “Noi questi ragazzi non li lasceremo soli, sono disposta, con i genitori, anche ad incatenarmi davanti al Comune, ma questa situazione va risolta. Se entro il 31 gennaio non hanno compilato questo modulo di accreditamento al servizio è un guaio. La risposta dell’assessore Vacca è una risposta inutile, io voglio sapere se la domanda è stata fatta, cioè il Comune come si è tecnicamente adoperato per questo e se sono state avviate tutte le procedure”. Nel centro lavorano 8 operatori che da “educatori” potrebbero passare ad “animatori” nel cambio di destinazione, sempre che rimangano tutti al loro posto. Nei giorni scorsi nei locali si è verificato un furto, l’ennesimo in tre anni di gestione, e per cui sono state richieste telecamere di sorveglianza.

