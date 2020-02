Rovigo, foggiani usano yogurt per derubare anziani: condannati

YOGURT SUI VESTITI

Dopo aver osservato l’anziano arrivare in bicicletta e ritirare allo sportello la grossa somma, gli avevano bucato le gomme, in modo da costringerlo a tornare a casa a piedi. E, dopo pochi passi, uno dei due, di nascosto, lo aveva schizzato con dello yogurt, macchiandogli i pantaloni, mentre il complice, fingendosi gentile e premuroso, gli aveva fatto notare che si era sporcato. Poi, era iniziata una vergognosa messinscena, con il foggiano che aveva iniziato ad urlare che qualcuno lanciava dello yogurt da un balcone e che bisognava chiamare la polizia, per poi offrirsi di aiutare l’anziano a ripulirsi i vestiti. Nelle operazioni, però, gli erano state anche ripulite le tasche dai soldi in contanti.

IN MANETTE

Il giudice Silvia Varotto li aveva poi condannati a 18 mesi a testa, non particolarmente pesante anche per il comportamento tenuto dai due imputati che, dal carcere, avevano confessato risarcito la vittima.