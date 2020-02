Foggia. Sarà il sig. Mariodella sezione A.I.A. di Roma 1 a dirigere l’incontro di calcio Taranto-Foggia, valido per la 23^ giornata del campionato di Serie D girone H, in programma domenica 9 febbraio (h 14:30) all’Erasmo Iacovone. Il direttore di gara, che ha già diretto i satanelli in questa stagione (01/12/2019 Bitonto-Foggia 0-0) sarà coadiuvato dai sigg.ri Alessandroe Michele, entrambi di Bari.

Area Comunicazione Calcio Foggia 1920