Verso Napoli Lecce. Politano “Felicissimo di essere qui, con Gattuso”

“Sono felicissimo di essere a Napoli”.parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss affidando le sue sensazioni dopo i primi giorni in azzurro. “E’ stata una scelta importante venire in azzurro e sono certo che sia quella giusta perchè qui c’è un gruppo di grandi potenzialità che potrà fare benissimo”. “Lo spogliatoio è unito, c’è grande entusiasmo e sono stato accolto benissimo. Adesso spetta a me ripagare la fiducia della Società”.

“Il 4-3-3 è il mio modulo preferito nel quale mi sono espresso sempre bene. Giocare con campioni quali Insigne, Milik, Callejon, Lozano è per me una gioia e uno stimolo a crescere ancora”. Lunedì a Marassi gli ingressi dlla panchina sono stato decisivi: “Questa è la testimonianza che la squadra si è rinforzata e che ha una rosa competitiva. Adesso bisogna continuare, cercherò di ritagliarmi spazio per dare il mio contributo”. “Gattuso darà spazio a tutti, sta facendo un lavoro importantissimo e sono certo che con il tempo riusciremo a risalire e recuperare terreno”. A breve ci sarà già il faccia a faccia con la tua ex squadra in Coppa Italia: “Sì a Milano sono stato benissimo e so che sono una grande squadra. Sarà una partita speciale per me, ma adesso pensiamo prima al Lecce che è la gara più importante al momento”. Come state vivendo l’attesa per la sfida col Barcellona? “Sicuramente sono quelle partite di grande fascino. Dovremo cercare di dare il massimo al San Paolo perchè in trasferta potrebbero concedere qualcosa, però adesso è presto e la testa è solo al match di domenica”.

Cosa ti senti di dire ai tifosi azzurri? “Dico che voglio giocare ad alti livelli e che questa maglia e questo ambiente è l’ideale per farlo. C’è tanta passione e questo aiuta tanto ad avere stimoli per crescere ulteriormente. Da anni si parlava di un mio arrivo al Napoli, adesso finalmente si è realizzato il desiderio e sono felicissimo”.

Fonte sscnapoli.it