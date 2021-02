Casanova: “Il sud non deve restare indietro, Lega pronta a spendersi anima e cuore”

(Stato Quotidiano, 7 febbario 2021) Incontro online fra i dirigenti della Lega su invito del segretario provinciale Daniele Cusmai, cui hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco di Foggia Franco Landella, il coordinatore cittadino Antonio Vigiano e l’europarlamentare Massimo Casanova. La Lega, dopo aver liquidato Conte con una vignetta che ha suscitato molto clamore in Capitatanata, riprende l’agenda degli appuntamenti politici.

“Mi ha fatto molto piacere- commenta Casanova- confrontarmi con i segretari cittadini della provincia di Foggia. Malgrado le mille traversie che l’online (ancora) comporta, soprattutto qui al sud. E’ stata l’occasione per intavolare una seria e approfondita interlocuzione sul lavoro della Lega in questa provincia e sulle problematiche che il Covid ha acuito, a cui va data urgente e concreta risposta”. Sono in corso le consultazioni per la formazione del governo e Casanova ribadisce che “queste sono poi le priorità che la Lega-Salvini premier sta sostenendo”.

Contestualmente, il partito sta lavorando alle prossime tornate elettorali sui territori: “Il Sud non deve restare indietro e ha fame di sviluppo. Io ci sono e ci sarò ogni qualvolta le realtà locali ne sentiranno il bisogno. Siamo la prima forza politica ed è su di noi che grava la responsabilità del prossimo futuro. Pronti a spenderci, anima e cuore”.