Di Fonso a Landella: “Paura di perdere poltrone? Tranquilli non interessano alla città”

“Si va verso un governo di unità nazionale ed un governo di larghe intese- immaginate Lega e Pd insieme nel governo Draghi- mentre a Foggia, invece, i segretari di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega non accettano al tavolo del centro destra il neonato gruppo dei ”I Popolari Pugliesi””. Il tavolo di confronto riguarda la presidenza del consiglio da assegnare dopo la revoca di Iaccarino.

Massimiliano Di Fonso, il consigliere comunale più votato, tratteggia un parallelismo fra la situazione nazionale, quella di frenetiche consultazioni per formare il governo, e quella locale in cui il venir meno del quadro di riferimento sta creando nuovi attriti o sinergie. Mentre il sindaco Landella va rodando sempre di più la sua appartenenza alla Lega (recente il tavolo di confronto con i vertici del partito in streaming), si è formato il gruppo consiliare dei Popolari al Comune di Foggia. Della loro genesi e fisionomia, parla Di Fonso dalla sua bacheca facebook.

“Ai Popolari hanno aderito quattro consiglieri eletti nel centro destra. Fino a quando erano soli ed indipendenti, tutto filava per il meglio, ora che fanno squadra qualcosa sembra aver rovinato i piani”. E lo spiega con un “perdere i loro incarichi”.

A loro, cioè alla nuova rappresentanza consiliare, “si chiede appoggio pieno a favore della maggioranza guidata dal sindaco leghista Landella. Paura che possiamo chiedere poltrone? Tranquilli, le poltrone le lasciamo a loro e ai grandi partiti che hanno anche un solo rappresentate in consiglio comunale. Non hanno capito che ai foggiani non interessa questo, ma quello che può essere fatto in maniera pragmatica per la città”.

Segue una globale critica all’amministrazione: “Nessuna visone politica per la città, nessun indirizzo e nessuna linea programmatica, solo incarichi e maledetti incarichi che vengono prima della città e prima degli interessi dei foggiani. Siamo ad un bivio questa volta, o ci misuriamo sui temi per la città o si va tutti a casa. Il centro destra è presuntuoso politicamente”.

Fa riferimento, inoltre, a uno dei problemi principali della città, l’emergenza abitativa: “Ci sono famiglie foggiane, in particolare quelle di via San Severo, che stanno nelle tende in mezzo alla strada da questa estate”. Ultima, la citazione del foggiano ‘Pachito official’, fra il senso e il non senso: “Ci si vede, ci si ragiona, ci si colora”.

Il capogruppo e portavoce dei Popolari Pasquale Rignanese e il segretario provinciale Rino De Martino non rilasciano alcuna dichiarazione a tal proposito.