Ischitella, la Chiesa del Purgatorio ostaggio del degrado: la segnalazione

Ischitella, 7 febbraio 2021. Un immenso patrimonio storico artistico di Ischitella che pian piano sta svanendo. Si tratta della Chiesa del Purgatorio all’interno del centro storico di Ischitella, divenuta inagibile dopo il forte sisma che colpì il Gargano il 30 settembre del 1995 e che adesso rischia di crollare dopo un sisma ancora più forte chiamato incuria.

A denunciare l’abbandono è Gianluca Giambattista che, attraverso delle foto aree, ha mostrato l’effettiva criticità del soffitto della struttura. “Che la chiesa del Purgatorio era inagibile lo sappiamo tutti, ma che sta iniziando a cedere dall’alto non se lo aspettava nessuno – ha scritto Gianluca sui social – Oggi con grande dispiacere ne abbiamo avuto la conferma, la chiesa ha iniziato il suo lento degradarsi, lo dico con molta malinconia proprio come si fa con un defunto, e che qui è al pari un pezzo della storia di Ischitella abbandonati all’incuria e al menefreghismo”.

La documentazione fotografica aerea mostra chiaramente una vasta area della copertura priva di tegole, smantellate dal vento, e il cedimento delle tavole del soffitto che hanno provocato avvallamento, compromettendo la staticità stessa del tetto. Le future piogge rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione, con l’infiltrazione di altra acqua all’interno della chiesa e l’irrimediabile caduta della meravigliosa volta della chiesa, decorata con stucchi e foglie d’oro, databile all’epoca barocca.

“Notevole le cadute di tegole e il pericolante campanile, che a quanto pare, anche lui si sia stancato di stare in piedi, e qua e là lancia qualche masso al di sotto, sperando non si stanchi anche la campana… Tutto questo, credo, che attualmente sia un grande pericolo pubblico, e penso che tutti ne debbano essere a conoscenza. Con grande rammarico la situazione è quella che vedete dalle foto” ha proseguito Gianluca nello scritto, aggiungendo come conclusione “Mi auguro vivamente che venga fatto qualcosa di urgente per preservare i cittadini e l’edificio”.

Articolo di Valerio Agricola