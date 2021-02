(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Manfredonia, 07 febbraio 2021. Una situazione che si ripete ogni sabato, ogni domenica, e negli altri giorni della settimana: gruppi di minori, principalmente ragazze, che arrivano con buste, bustoni di alcolici, qualcosa da mangiare. Pochi minuti e si parte: Vodka, Amaro del capo, Gin, Rhum, birre, e tanti altri alcolici, oltre alla marijuana e all’hashish.

Nota a margine: “complimentoni” alle rivendite e a quanti consentono la commercializzazione continua di “quantità industriali” delle bevande. Certo, bisogna “fare cassa in qualsiasi modo” ma tanti cervelli, da oggi, rischiano di “andare in pappa”. Quello che non si vede ora sarà il risultato irrecuperabile un domani.

Qualche ora e partono le frasi senza senso, le risate sguaiate, le urla, i lanci di bottiglie, la totale devastazione, in termini di pulizia, di ville, strade, antiche mura, panchine, lungomari, viali: qualsiasi posto dove questi giovani possono insozzare, bere, urlare, ascoltare musica spesso totalmente sconnessi.

“Siamo stati giovani anche noi!”, “Ma sono ragazzi…”, “Alla loro età anche noi…”: balle!

Dai casi circoscritti del passato, spesso in precise zone della città e alla presenza principalmente di giovani, si è passati a vere e proprie “cicchetterie da strada“, e a vere e proprie discariche a cielo aperto di bottiglie, plastica, carte, tappi, bicchieri.

La responsabilità dei minori è proporzionalmente inferiore alla totale distrazione e distanza dalla realtà dei genitori degli stessi.

Chiedersi dove siano gli adulti e cosa rende difficile interrogarsi, cercare di comprendere le condizioni dei propri figli al ritorno nelle abitazioni, resta un mistero.

Probabilmente l’intervento e il supporto psicologico andrebbe attivato innanzitutto in tante coppie di adulti, dunque di genitori di questi giovani. La speranza almeno è questa.

Si allegano immagini relative all’ennesimo intervento delle forze dell’ordine, ieri sera, nei pressi del Torrione Santa Maria di Manfredonia (totalmente insozzato di pattumiera volante), come altre zone della città.

Il tutto fermo restando che, per gli assembramenti anti Covid, tanti altri luoghi di Manfredonia ieri erano totalmente fuori norma. In questo va evidenziato alle forze dell’ordine che 3 pattuglie e almeno 6 militari per gruppi di ragazzi presenti all’aperto potrebbero essere dispiegati anche in luoghi più centrali, e alla presenza anche questa volta di adulti distratti e disinteressati al rispetto delle normative di riferimento.

A cura di Giovanna Tambo, Manfredonia 07 febbraio 2021.

FOTOGALLERY