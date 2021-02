Manfredonia , 07 febbraio 2021. San Lorenzo Maiorano, patrono della città di Manfredonia e dell’intera diocesi, non uscirà in processione domenica 7 febbraio 2021. Il numero ancora troppo alto dei contagi Covid rende necessaria la prudenza, che però nulla toglie alle celebrazioni eucaristiche ed alla novena cominciata in cattedrale, nel rispetto delle restrizioni sanitarie.

Questi accettò e, quando giunse a Siponto, portò con sé numerosi doni, tra cui pregiate colonne donategli dall’imperatore, con cui San Lorenzo fece erigere una chiesa nel luogo in cui approdò, dedicandola ai martiri Santo Stefano e Sant’Agata (di cui portò anche delle reliquie). La chiesa venne poi distrutta dal disastroso terremoto del 1223, ma una delle colonne si preservò nel tempo e venne riutilizzata per ricordare la magnificenza della Repubblica Sipontina nel monumento ai caduti della prima guerra mondiale, e possiamo ammirarla ancora oggi nella villa comunale.

Secondo la tradizione, San Lorenzo Maiorano è il decimo vescovo di Siponto ed è vissuto nel V secolo . La sua biografia è a metà tra storia e leggenda. Si narra che essendo vacante la sede episcopale di Siponto, il clero della città si recò a Costantinopoli (allora sotto il l’influenza dei bizantini) per chiedere all’imperatore Zenone di nominare un nuovo vescovo. L’imperatore deputò a tale incarico Lorenzo Maiorano, l’amato pupillo designato come erede dell’impero romano d’Oriente, ma che aveva invece preferito abbracciare il cristianesimo.

San Lorenzo governò Siponto per oltre cinquant’anni non solo spiritualmente, ma anche, data l’assenza di istituzioni civili, temporalmente. Costruì numerose chiese e battisteri, difese la città dal feroce Re Totila e diffuse efficacemente su tutto il promontorio il culto cristiano, dove si celebravano ancora numerosi culti pagani.

Domenica 7 febbraio, si terrà la santa messa alle ore 11:00 nella cattedrale. A presiederla, l’arcivescovo Padre Franco Moscone. Non seguirà la consueta e secolare processione. “Di sicuro il nostro pastore e primo cittadino San Lorenzo Maiorano ci sarà di continuo conforto e stimolo per fuggire ogni paura e per diventare tutti i protagonisti del bene della nostra città e della nostra chiesa”, ha commentato monsignor Moscone in un messaggio alla cittadinanza.