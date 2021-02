Orta Nova. Ipogei (e non solo): risorsa da recuperare e valorizzare

Orta Nova – Esiste un vero e proprio mondo nel sottosuolo ortese: gli Ipogei, una rete di cunicoli e camminamenti. Una grande risorsa storica che attende, ormai da tempo, di essere esplorata, monitorata, valorizzata. Attraverso lo studio degli ipogei sarebbe probabilmente possibile ritornare alle origini del territorio di Orta Nova. Un passato che potrebbe addirittura poi diventare fonte di attrazione turistica.

Non ancora ufficialmente noti al Ministero dei Beni culturali, gli ipogei presenti nel sottosuolo ortese non sono mai stati messi in relazione con gli eventi storici che potrebbero averne determinato la costruzione. Ma le ricerche fin qui eseguite portano a ritenere che molte sono le azioni che ricondurrebbero la loro nascita almeno all’epoca medievale.

A parlarne a Statoquotidiano, Margherita Pasquariello, docente di Lettere in pensione e da sempre appassionata studiosa del passato di Orta Nova e della Capitanata.

Alla fine degli anni ‘70, una prima perlustrazione degli ipogei in occasione della stesura del suo saggio storico “La Residenza Svevo-Angioina di Orta” dato alle stampe nel 1998.

“Una ricognizione dei cunicoli non era mai stata eseguita. Ma, poiché la tradizione orale parlava di tali camminamenti, decidemmo di esplorarli al fine di capire se avremmo potuto trovarvi tracce di epoca medievale riconducibili all’ubicazione della Residenza Federiciana di Orta.

L’allora sindaco di Orta Nova, Vincenzo Maffione, sensibile alla ricerca, diede la sua approvazione.

Tali ipogei presentavano volte a botte intersecate da volte a crociera e archi di rinforzo a tutto sesto. Larghi 2-3 metri ed alti altrettanti, evidenziavano materiale di costruzione vario: pietra, “crusta”, tufo e mattoni di argilla. Secondo la tradizione popolare, i camminamenti si estenderebbero oltre i confini della cittadina. Angelo Santo Laddaga raccontava che da ragazzo, insieme con i suoi compagni, si era divertito qualche volta a giocare in uno di tali cunicoli che si estendeva da Palazzo dei Gesuiti fino a via Papa Giovanni XXIII. Certamente, si tratta di dati tutti da verificare”.

Quale potrebbe essere un accesso agli ipogei?

“Gli ingressi sono diversi”.

Cosa avete trovato nel corso di quella esplorazione?

“In alcuni tratti, purtroppo, fogne a cielo aperto, ma, in altri, il piano di calpestio interrato. Al di sotto dell’angolo destro del palazzo dei Gesuiti, si evidenziavano le fondamenta della torre circolare merlata riportata nel 1686 in una pianta della locazione di Orta

disegnata dal Compassatore Regio, Antonio Michele, in occasione della Reintegra dei tratturi. Attualmente la torre citata non è visibile in superficie perché crollata a seguito di un forte terremoto del 1731.

Fino a che punto questa prima indagine è giunta?

Non riuscimmo ad esplorare tutti i camminamenti, perché essi si estendevano a ragnatela, in più direzioni. Alcuni di essi, inoltre, risultavano essere interrotti a causa della costruzione di nuovi edifici, come purtroppo era previsto dal piano regolatore”.

Si può pensare ad un recupero degli ipogei nell’ambito di un progetto di valorizzazione del territorio?

“Si può, certamente. Sarebbe opportuno recuperare almeno tutti i cunicoli sottostanti il palazzo dei Gesuiti che sono in parte percorribili”.

Come si potrebbe iniziare un’opera di investigazione ed esplorazione degli ipogei di Orta Nova?

“L’Amministrazione Comunale dovrebbe interessare la Sovrintendenza”.

Riguardo alla ricostruzione storica, a cosa potrebbe portare un lavoro di studio degli ipogei?

“A conseguenze di enorme portata. Aiuterebbe a capire se ci sono ancora resti della Domus Federiciana in loco, dilemma ancora rimasto in sospeso.

…E ‘se’ effettivamente l’origine di Orta Nova è riconducibile al Medioevo…

“No. Non ‘se’. L’origine medievale di Orta Nova è già una certezza. Orta medievale esiste. Abbiamo i documenti che lo dimostrano e questi non si possono cancellare. Abbiamo i numerosi atti emessi a Orta da Federico II; il Datum Ortae con cui Manfredi fondava la città di Manfredonia; i carteggi relativi al restauro con cui la Domus di Orta fu sottoposta dalla corte angioina negli anni 70 del XIII secolo; la minuziosa descrizione inventariale della masseria regia fatta nel 1279; i mandata che ci ragguagliano sulla defensa e sulla marescallia; l’attività di figure prestigiose quali il protomagister Anserano da Trani, a cui si deve la costruzione del Palazzo di Orta ordinata da Federico II, ed il magister carpenterius Giovanni da Toul, che in seguito si occuperà del restauro della Residenza.

Quale dimostrazione concretamente evidente oggi si potrebbe fornire riguardo all’origine medievale degli ipogei?

“Presentano la stessa conformazione degli ipogei di Cerignola e di quelli ritrovati a Foggia, grazie all’impegno nell’opera di valorizzazione dell’Associazione IPOGEI da più anni attiva sul territorio. Questo porterebbe a pensare che i camminamenti disseminati in tali aree siano stati tutti voluti da una stessa mano e, quindi, da uno stesso sovrano, in una stessa epoca”.

Quali potrebbero essere le finalità per un eventuale utilizzo nel tempo degli Ipogei?

“Le risorse monumentali sono dei beni su cui investire. Il loro utilizzo potrebbe avvenire attraverso varie modalità. Un primo step potrebbe essere la presentazione del monumento e dell’analisi del suo recupero; un secondo step, una raccolta museale su tutta l’oggettistica emersa; un altro step, la lettura del bene in rapporto alle risorse del territorio”.

A cura di Daniela Iannuzzi

