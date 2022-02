“Con il pentimento di Andrea Quitadamo, vogliamo la verità sulla morte di Francesco”

StatoQuotidiano.it, 07 febbraio 2022. “Le parti offese, alla luce della dichiarazione di Quitadamo Andrea di voler collaborare con la Giustizia, si auspicano che lo stesso possa dare indicazioni sull‘omicidio del proprio caro Armiento Francesco“.

Così dalle memorie – richieste inviate stamani, attraverso l’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia, alla Procura della Repubblica – presso la D.D.A. di Bari, dottoresse Silvestris e Cardinali, da parte di Luisa Lapomarda e Michela Armiento, mamma e sorella di Francesco Armiento, “dal 27 giugno del 2016 svanito nel nulla da Mattinata“.

“Dietro la sua sparizione – come detto dai familiari a StatoQuotidiano.it – l’ombra della lupara bianca, ma nessun colpevole e nessun corpo”.

Come riferito dall’avv. Innocenza Starace, Luisa Lapomarda e Michela Armiento sono state parti offese in un procedimento penale del 2017, per il reato di cui all’art. 605 e 575 c.p. in danno di Armiento Francesco.

Ma come ricordato, e riportato nelle memorie inviate alla DDA, il 05.04.2018 il PM Dott. Gallone Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedeva al G.i.p. pronuncia del decreto di archiviazione e di restituzione degli atti del citato procedimento penale. Il 03.09.2018 il G.i.p. del Tribunale di Foggia disponeva l’archiviazione del procedimento.

“Il 33enne pregiudicato di Mattinata, Andrea Quitadamo ha deciso di collaborare con la giustizia”

Come riportato in un recente testo de L’Immediato, del direttore Francesco Pesante, “il 33enne pregiudicato di Mattinata, Andrea Quitadamo, alias ‘Baffino junior’, ha deciso di collaborare con la giustizia“. “Il fratello di Antonio Quitadamo, detto ‘Baffino’, ha comunicato il suo intento di pentirsi dal carcere di Palmi in Calabria, dove è detenuto per il blitz antimafia ‘Omnia Nostra‘ del dicembre scorso. Una decisione a sorpresa visto lo spessore criminale di Andrea Quitadamo, ritenuto dai magistrati della Dda di Bari tra gli elementi di spicco del clan. Il giovane, solitamente schivo e taciturno rispetto ad altri membri dell’organizzazione, avrebbe deciso di cambiare vita anche alla luce di alcune rivelazioni agli inquirenti fornite da altri pentiti garganici“. “Negli ultimi anni – riporta l’articolo de L’Immediato – hanno iniziato un percorso con la giustizia i foggiani Alfonso Capotosto, Carlo Verderosa e Alessandro Mastrorazio e i garganici Giovanni Surano, Danilo Pietro Della Malva e Orazio Coda, questi ultimi tre appartenenti al clan Raduano di Vieste. I foggiani Capotosto e Verderosa erano invece componenti del gruppo criminale Moretti-Pellegrino-Lanza, anche quest’ultimo legato ai manfredoniani“.

“Quitadamo, come detto, è in carcere per ‘Omnia Nostra‘ ed è tuttora imputato nel processo ‘Ariete‘ per il tentato assalto ad un portavalori tra Mattinata e Vieste insieme al fratello Antonio, Francesco Scirpoli, Pietro La Torre e Luigi Ferro. Tra gli indagati c’era anche Mario Luciano Romito, ucciso nella strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017. In ‘Omnia Nostra’ a ‘Baffino junior’ viene contestata l’associazione mafiosa ed è anche accusato di aver ordinato una spedizione punitiva ai danni di un rivale. Attivato il programma di protezione per lui e i suoi familiari”.

“Sperano di riavere quantomeno il corpo del proprio caro il più rapidamente possibile, per dargli degna sepoltura”

Ora, le parti offese, alla luce della dichiarazione di Quitadamo Andrea, di voler collaborare con la Giustizia si auspicano che lo stesso possa dare indicazioni sull’omicidio del proprio caro Armiento Francesco. “Le parti offese – spiega a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace – sperano di riavere quantomeno il corpo del proprio caro il più rapidamente possibile, per dargli degna sepoltura“.

“Le parti offese sono a disposizione del P.M. nel caso abbia bisogno di ulteriori chiarimenti dalle stesse”.

A cura di Giuseppe de Filippo – StatoQuotidiano.it, 07 febbraio 2022.