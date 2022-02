COVID: morto 78enne di Manfredonia nelle Marche

Manfredonia (Foggia), 07/02/2022 – (viverepesaro) Sono 1.022 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 10 i decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 decessi per Covid-19. Le vittime sono un 88enne di Ascoli Piceno, un 78enne di San Benedetto del Tronto, un 77enne di Montottone, un 78enne di San Giovanni in Matenano, un 90enne di Sirolo, un 86enne di Civitanova Marche, un 75enne di Numana, un 78enne di Manfredonia in provincia di Foggia che era ricoverato ad Ancona, un 87enne di Montemarciano, una 88enne di Ancona. Salgono così a 3.473 i morti per Covid nelle Marche dall’inizio della pandemia. (viverepesaro)