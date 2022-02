Foggia, Ferrante re dei bomber

(nota stampa) Foggia, 07 Febbraio 2022. No, non siamo impazziti, né la gioia per le prodezze del ‘tigre’ rossonero ci hanno offuscato la mente. La classifica dei marcatori del girone C della serie C, lo sapete tutti, vede in testa l’attaccante del Catania Luca Moro che con i suoi 21 gol stacca di ben 8 reti il bomber biancorosso Mirco Antenucci. Dietro di loro si piazza, appunto ‘el tigre’ che con l’ultima prodezza contro l’Andria si è portato a quota 11.

E allora? Direte voi? Perché l’incoronazione a Ferrante evidenziata nel titolo?

È presto detto: spulciando tra i numeri dei bomber del nostro girone scopriamo che Moro ha usufruito di ben 10 rigori, Antenucci di 6 e Ferrante di un solo penalty, a Catania e che permise al Foggia di espugnare il Cibali. Certo i tiri dal dischetto bisogna sempre segnarli ma sono un innegabile vantaggio per un attaccante.

Bene! Vogliamo rivedere ora la classifica sei cannonieri?

Eccola:

11 RETI: Moro(Catania), Ferrante(Foggia)

10 RETi: Brunori (Palermo), Leonetti (Turris)

9 RETI: Maniero (Avellino), Starita (Monopoli), Giannone (Turris)

Visto? Avevamo ragione: senza rigori Ferrante, assieme a Moro è il re dei bomber del girone C.

Area Comunicazione Calcio Foggia 1920

Fonte:calciofoggia1920.net