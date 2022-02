Foggia, Zeman: “Non è facile giocare ogni tre giorni”

Statoquotidiano.it, Foggia, 7 febbraio 2022 – Ecco le parole del tecnico rossonero Zdenek Zeman, riportate da calciofoggia1920.net, dopo il deludente pareggio allo Zaccheria con la Fidelis Andria:

“Oggi abbiamo fermato le sconfitte ed era il primo passo da fare”. Mister Zeman non ha dubbi nel post gara contro la Fidelis Andria.

“Abbiamo avuto tanta voglia di vincere, ma abbiamo sbagliato anche tante cose. Non siamo stati abbastanza lucidi in fase di realizzazione. Certo non è facile giocare ogni tre giorni soprattutto dopo il mercato perché i nuovi giocatori non hanno ancora i tempi della squadra anche se singolarmente sono bravi”, conclude il mister boemo.

Stamattina alle 11:00 appuntamento al campo della FIGC, poi da domani e fino a venerdì l’orario è fissato alle 10:00, il luogo, però, non cambia: sempre il Campo della FIGC di Piazza Achille Donato Giannini. Dopo la sessione di venerdì, poi, partenza per Messina dove il giorno dopo va in scena la 26’ giornata di campionato.