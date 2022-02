Il web ha dimostrato che l’improvvisazione non esiste e le aziende devono adeguarsi

Ci sono pubblicità che rimangono nella storia con slogan e video che nel corso degli anni si sono stampate nelle menti dei cittadini. Ma, nonostante questo, ancora oggi tante imprese non hanno capito che se non si comunica bene vuol dire non esistere.

Si può fare anche il prodotto migliore del mondo ma se non lo si dice in un certo modo.

Ma come può, oggi, un’azienda distinguersi dalla massa e da ciò che ogni giorno viene propinato ai consumatori? Ecco alcuni suggerimenti utili.

Dotarsi di un buon reparto di comunicazione

È la prima cosa. Senza di questo, tutto il ragionamento va a farsi benedire. Ancora oggi, però, ci sono imprese che hanno la ‘presunzione’ di voler fare da sé e non dotarsi di un buon reparto di comunicazione.

Che non vuol dire solo marketing ma anche, ad esempio, di gestire le crisi o avere delle idee originali che si distinguono dalla concorrenza.

Soprattutto nel nostro paese, ricco di piccole e media imprese, la comunicazione viene vista come un costo e non come una opportunità. Con tutti i danni che si vedono sotto gli occhi di tutti, come ad esempio l’impreparazione al digitale con la pandemia.

Basta immagini e video amatoriali

Quante volte si sono visti sulle pagine social aziendali foto e video amatoriali che nulla avevano a che fare con l’azienda. E, anzi, spesso ne sminuivano il valore. Proprio per questo, sono nate diverse agenzie che si occupano di realizzare qualsiasi servizio fotografico aziende per valorizzare al meglio i prodotti che si vendono.

In questo periodo dove la gente legge poco, la fruizione è molto veloce e si ‘parla’ soprattutto attraverso le immagini, non c’è una soluzione diversa: lo shooting fotografico, i video di presentazione e simili devono essere di qualità.

Anzi, proprio perché sono una novità e il pubblico è abituato a un qualcosa di non professionale, è facile distinguersi. Perché perdere questa occasione?

Far vedere che ci sono le persone dietro il brand

Oggi è impossibile avere successo senza mostrare cosa c’è dietro l’azienda. Per le attività vecchie, infatti, spesso non si sa chi è il proprietario e non lo si riconoscerebbe dal vivo.

Perché, un tempo, era qualcosa di anormale che un imprenditore si mostrasse in viso. Quasi come se perdesse il suo potere. Ennio Doris, però, con Mediolanum ha sdoganato tutto questo e, anticipando i tempi, ha mostrato come ormai chi vuole fare impresa deve mostrare chi c’è dietro il brand. Le persone che ci sono, che ci lavorano, che ci mettono passioni.

Un trend molto seguito dalle pizzerie e dai pizzaioli. Oltre a chiamare le proprie attività con il cognome, non di rado sono diventate delle vere e proprie star sui social. Per non parlare degli chef e di tutto l’ambiente legato al cibo.

Rispondere alle recensioni

Le recensioni possono ‘affondare’ o premiare un’attività. C’è chi se ne è accorto tardi e chi, invece, lo ha compreso in tempo. Le persone, soprattutto quando vogliono lamentarsi, sbandierano ai quattro venti la loro disapprovazione, quasi anche a volersi vendicare di un trattamento che non hanno ritenuto consono a loro.

Ed è per questo che le imprese non possono prendere sotto gamba tutto ciò e devono cautelarsi. Rispondere alle recensioni nel migliore dei modi può essere un viatico molto importante per ottenere una certa credibilità sul web e aumentare il proprio fatturato.

La gestione delle recensioni è un qualcosa di molto sottovalutato, erroneamente. Del resto, basta pensare al comportamento che hanno le persone comuni: prima di prenotare un ristorante, un hotel o una pizzeria, cercano sempre gli umori delle persone che ci sono andate prima.

E, quando le recensioni negative sono davvero tante, si rischia di perdere il cliente prima che entra. Poiché, ovviamente, va direttamente dalla concorrenza.

Nulla di irreparabile, sia ben chiaro. Però è necessario intervenire in tempo e capire come sia successo quella recensione negativa o, comunque, comprendere chi è perché l’ha scritta. Sembra impossibile, ma lavorando bene può accadere anche che l’utente cambi idea e ritorni.

Perché un errore può capitare a tutti ed è impossibile avere sempre tutte recensioni a cinque stelle. (nota stampa).