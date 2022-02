“La Società foggiana ha l’abitudine di creare del panico, la gente deve ricordare che esistono” (II)

Manfredonia, 07/02/2022 – Un’attiva partecipazione della comunità manfredoniana ad un’intensa serata, quella che sabato 5 febbraio ha avuto luogo nell’auditorium di Palazzo dei Celestini, con la presentazione del nuovo libro di Piernicola Silvis “La pioggia”, edito da SEM, Milano.

Alla presentazione hanno partecipato, oltre all’autore Silvis, che è stato anche Questore di Foggia prima di lasciare la Polizia di Stato nel 2017, il Sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice e l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Padre Franco Moscone. Ha moderato e organizzato la serata l’Avv. Ugo Galli, presidente del Circolo Unione.

Una storia di cocaina, di overdose, di un cartello che ben presto avrebbe preso il controllo di Roma e dell’Italia intera, dividendo tutto tra ciò che è Calabria e ciò che lo diventerà. Protagonista Renzo Bruni, poliziotto creato dalla penna di un poliziotto, modellato su membri delle forze dell’ordine. È stato quasi naturale mischiare quindi la finzione del romanzo con la realtà criminale del territorio che, quasi come un orologio a pendolo, con i rintocchi delle sue bombe ci ricorda la sua presenza.

Silvis ricorda i suoi anni di servizio a Foggia non mancando, con un sorriso, di accennare alla vecchia amicizia che unisce lui al Sindaco Rotice e alle serate a Manfredonia, che ha definito la città più tranquilla e ridente della Capitanata.

L’ex questore non si è comunque risparmiato sulle critiche ai vertici dello Stato, rei di agire contro la mafia solo quando la stessa crea dei martiri, accennando alle stragi di Capaci e di Via d’Amelio, in cui persero la vita Falcone e Borsellino, dando inizio ad una decimazione delle truppe di Cosa Nostra, e alla strage di San Marco in Lamis, un agguato mafioso dove persero la vita, poiché testimoni, gli innocenti fratelli Aurelio e Luigi Luciani, portando sulle pagine dei giornali e sui tavoli della commissione antimafia la dura realtà della criminalità organizzata foggiana.

Piernicola Silvis ha specificato come la presenza di una sede della Direzione Distrettuale Antimafia a Foggia sia essenziale: “Un giudice non può arrivare da Bari, fare 150 km e svolgere le sue indagini sul territorio, perdendo tempo essenziale. Gli uomini dello Stato devono essere sempre presenti sul territorio per combattere la mafia. Quando scoppiavano le bombe io, da casa, le sentivo.”

Il Sindaco Rotice ha ribadito l’impegno assoluto nella lotta alla criminalità, puntualizzando la necessità di una rivoluzione culturale che deve partire dall’Amministrazione e dai cittadini. Il primo cittadino ha elogiato l’iniziativa di Piernicola Silvis, che trasmettono un messaggio forte di legalità, dando saldi riferimenti alla comunità.

Alla fine della serata, in cui l’autore ha precisato, dopo un intenso dibattito col pubblico presente in platea, che la presenza delle forze dell’ordine sul territorio è forte e si fa sentire, grazie allo spirito di abnegazione dei suoi componenti, l’Avvocato Ugo Galli, Presidente del Circolo Unione ha dato la parola per le conclusioni all’Arcivescovo di Manfredonia, Padre Franco Moscone. Il pastore della Comunità Cattolica Sipontina, ringraziando l’autore, non è stato parco nel condannare fermamente la criminalità, affermando la necessità di combatterla stando in mezzo alla gente, disarticolando, grazie agli insegnamenti cristiani, la mentalità mafiosa dalle giovani menti, così che il viaggio “dal Gargano a Medellin” (riprendendo il titolo della serata), sia fatto per la crescita dei popoli.

Il Presidente Ugo Galli, introducendo il romanzo, non ha mancato di ringraziare la comunità sipontina per la partecipazione, sintomo evidente di una volontà guerriera, forte, nel contrasto alla malavita, estraniandosi e abbattendo le parole illegalità, omertà e mafia, troppo spesso e ingiustamente associate alla nostra Manfredonia.

A cura di Piercosimo Zino

FOTOGALLERY MR PHOTO – MICHELE RINALDI