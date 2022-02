“L’Amica geniale”: nella fiction RAI anche il mattinatese Gianluca Latino

Mattinata (Foggia), 07/02/2022 – (mattinata.it) Dopo il grande successo internazionale, da domenica 6 febbraio in prima serata su Rai 1 torna L’Amica geniale.

La serie evento tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante è pronta a debuttare con un terzo attesissimo capitolo intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, diretto dal regista romano Daniele Luchetti, nel quale ritroveremo le due protagoniste – ancora interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco – cresciute e proiettate in un nuovo arco narrativo: quello degli anni Settanta.

Alla realizzazione, della seconda parte della fiction della Rai, ha collaborato come assistente alla regia anche il giovane mattinatese Gianluca Latino.

Il giovane regista di mattinata, Gianluca Latino, dedicatosi alla passione per il cinema sin dall’adolescenza, frequenta corsi di cinema e collabora con associazioni del settore per le sue prime esperienze formative in Puglia. Scrive e dirige il suo primo cortometraggio e viene selezionato tra i 4 registi emergenti d’Italia nel laboratorio nazionale di cinema patrocinato da Maurizio Scaparro nell’ambito del Mitreo Film Festival. (mattinata.it)