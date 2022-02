Lo Stato fa sul serio: chiuse più di 200 sale da gioco illegali

Lo Stato ha dichiarato guerra alle sale da gioco illegali. E pare proprio che voglia fare sul serio. Che sia per la voglia di incassare qualche soldo in più visto il debito pubblico sempre crescente, che sia per un altro motivo, non fa alcuna differenza.

I giochi illegali e che non rispettano le normative stanno avendo vita breve. Ecco nel dettaglio qual è la situazione.

Multe per milioni di euro e chiusura di 250 sale illegali

Sono 250 le sale illegali chiuse nel 2021. Ad affermarlo è il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, in una intervista a ‘QN Economia e Lavoro’. Minenna ha sottolineato, inoltre, come, sempre nel 2021, le sanzioni per alcol, tabacchi, giochi e simili sono ammontate a decine di milioni di euro.

Gli interventi sono stati da Nord a Sud, con più di 100 province italiane coinvolte. A fronte delle chiusure dei centri scommesse legali a causa dei vari lockdown che si sono succeduti, gli italiani hanno preferito giocare sul web ma allo stesso tempo hanno preso sempre più piede i casino non AAMS spesso preferiti dagli utenti online, attratti dal facile guadagno (ovviamente non veritiero) e dalle condizioni che, solo sulla carta e non realmente, sembrano essere più favorevoli.

Il volume d’affari delle scommesse illegali è notevole, basti considerare che nel gennaio 2022 è stato scoperto a Salerno un giro di, appunto, scommesse non legale per ben 5 miliardi di euro. Miliardi, sì.

Cosa si sta facendo per arginare la situazione

A disposizione degli utenti c’è un’apposita app che consente all’utente di poter verificare se la sala in cui sta giocando è in regola. E, nel caso non lo fosse, può segnalarlo tranquillamente. Inoltre, è stato creato lo sportello unico delle dogane e dei controlli nonché, per dare una nuova vita alla Lotteria d’Italia, è partito il progetto ‘Disegniamo la Fortuna’.

L’iniziativa ha coinvolto persone diversamente abili ed enti no profit del terzo settore e consisteva nel disegnare qualcosa che richiamasse la fortuna. I disegni migliori sono stati inseriti nei biglietti della Lotteria Italia.

Nel 2020 dato in crescita rispetto al 2019

Nonostante la pandemia abbia messo in ginocchio le finanze di milioni di italiani, tante persone provano la fortuna con le slot machines e con le scommesse calcistiche in misura sempre maggiore.

Stando a una ricerca condotta da iGB che ha controllato i soldi che sono stati giocati nelle piattaforme legali, si evince come nel 2020 – l’anno del primo lockdown – il valore del gioco è stato stimato in 2,48 miliardi di euro. Nel 2019 la cifra non arrivava neppure al miliardo e ottocento milioni, fermandosi a 1,73 miliardi.

A far lievitare la somma sono stati slot e casino on line, che nel complesso hanno visto ben 1,2 miliardi di scommesse. Nonostante i vari divieti e il decreto Dignità che vieta le pubblicità del gioco d’azzardo.

Un settore immune a pandemie mondiali e alle tante crisi economiche globali generate. (nota stampa).