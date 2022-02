Rincari sosta tariffata, Vigiano: “Mazzata finale per famiglie foggiane”

Statoquotidiano.it, Foggia, 7 febbraio 2022 – “I preannunciati rincari della sosta tariffata rischiano di costituire la mazzata finale per i bilanci delle famiglie foggiane, già enormemente provate dalla crisi pandemica, occupazionale e criminale che affligge la città capoluogo. Incommentabile poi il ricatto occupazionale: prima di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, i commissari farebbero bene a preoccuparsi di organizzare e far funzionare meglio il servizio, che è assolutamente in grado, a pieno regime, di autofinanziarsi”. Lo dichiara il segretario cittadino della Lega Foggia, Antonio Vigiano.

“Chiederò personalmente un incontro alla Commissione Straordinaria e auspico che tutte le forze politiche si associno a questo appello. A costo di recarci dal Prefetto di Foggia per imporre ai commissari un incontro con la città. Il governo della cosa pubblica non si fa a colpi di iniziative unilaterali né i buchi di bilancio si colmano strozzando le famiglie”, aggiunge l’avv.Vigiano.

“Gli incrementi preventivati, di cui si ha contezza solo tramite stampa e su denuncia delle associazioni dei consumatori, parlano di un aumento insostenibile dei costi nelle zone centrali, che passerebbero da 1 euro/ora a 1,50/ora, con eliminazione sia della fascia oraria gratuita che della tariffa minima di 30 centesimi finora garantita per le soste brevi. Non bastasse, aumenti, anche di 100 euro, su ogni abbonamento e possibilità di estensione fino alle 24.00 della fascia oraria a pagamento. Una mazzata di dimensioni incalcolabili, che avrebbe effetti, è evidente, anche sulla economia del centro cittadino, a cui sarebbero preferite le zone periferiche e i centri commerciali. La Commissione Straordinaria non può procedere in solitaria ad un atto politico di questa natura, che impatta in maniera drammatica sulle tasche dei foggiani. Ci si fermi subito e ci si confronti con la città”, conclude Vigiano.