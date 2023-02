Corruzione e Trasparenza del Comune di Manfredonia: Piano Triennale 2023-2025

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/02/2023 – AVVISO PUBBLICO Il Segretario Generale e RPCT Premesso che:

ai sensi dell’art. 1, co. 8, L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la Giunta comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’Ente (di seguito PTPCT) ed i suoi aggiornamenti annuali;

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazione portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano;

ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, l’Amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del richiamato decreto;

Ricordato che il Comune di Manfredonia, in relazione al Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – anni 2022/2024, lo ha approvato con delibera di G.C. n. 05 del 25.01.2022, riportato quale sottosezione del PIAO approvato con Delibera G.C. n. 172 del 11.10.2022 e che lo stesso Piano prevede che la suddetta iniziativa partecipativa sia attuata in sede di aggiornamento annuale con modalità semplici ed informatizzate.

Dato atto che si rende necessario procedere all’aggiornamento di tale documento per il triennio 2023-2025 e l’Amministrazione, nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, ha deciso di pubblicizzare un avviso in cui invita i soggetti collettivi a presentare eventuali proposte e/o contributi che potrebbero rendersi utili in fase di predisposizione dell’aggiornamento;

Ritenuto di individuare i soggetti legittimati a partecipare al processo come segue:

le organizzazioni sindacali rappresentative;

le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti che operano nel settore; le associazioni o le altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune; ogni altro soggetto collettivo che specifichi l’interesse alla partecipazione in base ai fini statutari.

Tutto quanto sopra premesso;

RENDE NOTO

Art. 1 – È avviata, con la pubblicazione del presente avviso, la procedura di consultazione ai fini della formulazione di proposte di modifica o di integrazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Manfredonia per gli anni 2023-2025;

Art. 2 – I soggetti legittimati a partecipare al processo sono individuati come segue:

le organizzazioni sindacali rappresentative;

le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti che operano nel settore;

le associazioni o le altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune;

ogni altro soggetto collettivo che specifichi l’interesse alla partecipazione in base ai fini statutari.

Art. 3 – I soggetti cui il presente avviso è rivolto sono invitati a presentare eventuali proposte ed

osservazioni di modifica ed integrazione del vigente PTPCT comunale, entro il 17/02/2023, utilizzando la modulistica che si pubblica in allegato (Allegato A), da far pervenire agli Uffici comunali avvalendosi di una delle seguenti modalità:

– posta elettronica certificata (PEC) ovvero posta elettronica semplice al seguente indirizzo:

segretario@comune.manfredonia.fg.it;

Art. 4 – Per consentire l’apporto di contributi mirati, si precisa che il Piano Triennale per la

prevenzione della corruzione del Comune di Manfredonia è pubblicato sul sito web del Comune è pubblicato, quale sezione del PIAO, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”.

Art. 5 – Il presente avviso non comporta l’obbligo di recepire i contributi ricevuti ma solo di valutarli adeguatamente dal punto di vista tecnico, ai fini della redazione della proposta da

sottoporre all’approvazione dell’Organo competente.

Art. 6 – Responsabile dell’istruttoria del procedimento partecipativo è il dott. Maurizio Guadagno

Art. 7 – Si dispone la trasmissione del presente avviso alla Segreteria Generale per effettuarne :

la pubblicazione all’Albo pretorio informatico, al sito web istituzionale e alla sezione Amministrazione Trasparente; la trasmissione al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai Dirigenti comunali.

F.to Il Segretario Generale

Dott. Maurizio Guadagno

Allegato A (Modello per osservazioni e proposte)