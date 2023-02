Freddo siberiano a Foggia: allarme per i senza fissa dimora

FOGGIA, 07/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Temperature sotto lo zero in tutta la provincia di Foggia con le cime di Gargano e Monti Dauni imbiancate.

L’arrivo del freddo siberiano a Foggia ha fatto scattare l’allarme anche per i senza fissa dimora. Nel capoluogo daunio non c’è un piano freddo, tuttavia funziona il Pronto intervento sociale del Comune che gestisce due dormitori: uno per accogliere 11 maschi ed un secondo per accogliere 5 donne. Non sono ovviamente sufficienti ed in soccorso del Comune c’è il mondo del volontariato e la Chiesa. La parrocchia dei frati di Gesù e Maria, in pieno centro, gestisce una casa di accoglienza con 16 posti letto, mentre l’associazione i Fratelli della stazione, grazie al contributo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, garantisce un posto letto ai senza fissa dimora presso alcuni B&B. lagazzettadelmezzogiorno.it