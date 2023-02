Gli integratori naturali più venduti negli ultimi due anni

Negli ultimi due anni il consumo degli integratori naturali è aumentato, presentando un incremento delle vendite di oltre il 12% sul mercato. Il settore nutrizionale viaggia di pari passo con quello dell’industria e proprio grazie alle eCommerce, come per esempio https://www.hsnstore.it/, ogni italiano è in grado di prendersi cura del proprio benessere fisico a cominciare dalla qualità dei pasti e dei nutrienti da inserire nella dieta, indispensabili sia per chi svolge attività fisica che per le persone che vogliono restare sempre attente alla salute.

Anche l’industria farmaceutica ha presentato un bilancio favorevole per quanto riguarda gli integratori naturali, una voce che nel bilancio complessivo ha ottenuto una crescita delle vendite che supera l’8% nell’ultimo anno, con una previsione a medio termine che nel 2027 raggiungerà una spesa totale fino a 240 miliardi di dollari.

Il più grande mercato di integratori alimentari è italiano

A quanto pare, leggendo i dati statistici di Mediobanca, almeno 1 italiano su 3 fa uso di integratori alimentari in Italia.

La Presidente di Federfarma in Lombardia, Annarosa Racca, ha confermato che negli ultimi anni è stato registrato questo aumento soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e l’innalzamento delle difese immunitarie, viceversa, i prodotti per dimagrire sembrano aver perso terreno, rispetto a qualche decennio fa.

Anche i prodotti per i capelli, creme viso e corpo e soprattutto integratori e prodotti a base di melatonina, sono al top delle vendite nell’industria del benessere.

Le vitamine e gli integratori più venduti

Ogni vitamina presenta determinate proprietà benefiche in una specifica stagione, a seconda delle condizioni climatiche garantisce uno o più elementi che favoriscono una condizione fisica migliore e un organismo più funzionale.

In estate le vitamine più richieste sono quelle del Gruppo B, utili per attivare i processi fisiologici dell’organismo umano, ma anche potassio e magnesio, perché offrono diversi benefici che aiutano la concentrazione e migliorano le prestazioni cognitive.

La vitamina C è un evergreen, perché è utile sia in estate per aiutare l’organismo a combattere il caldo ma anche nei periodi freddi per contrastare le influenze e il freddo.

Su tutti, gli integratori naturali che non conoscono crisi sono quelli a base di proteine e carboidrati, perché sono indispensabili per chi svolge attività fisica sia a livello agonistico che amatoriale, ma anche per chi vuole seguire un’alimentazione corretta e una dieta sana.

Gli integratori per migliorare la vita sessuale

Questa categoria sta prendendo una grande fetta di mercato, rispetto agli anni precedenti, perché sono sempre di meno i prodotti che promettono miracoli e stanno aumentando gli integratori naturali per migliorare la vita sessuale.

Fra i benefici, presentano una composizione genuina e priva di effetti dannosi per l’organismo e proprio nel settore che si occupa della sfera sessuale, la trasparenza è fondamentale per garantire sempre la massima qualità del prodotto. (nota stampa).