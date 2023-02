Incidente nel Foggiano: auto travolge pedone e tampona auto parcheggiata

FOGGIA, 07/02/2023 – (foggiatoday.it) Rocambolesco incidente stradale, ieri sera, in via Tiberio Solis, a San Severo. Il fatto è successo intorno alle 20.30: il conducente di una utilitaria ha prima travolto un passante che stava attraversando la strada, poi ha tamponato l’auto che la precedeva e sulla quale, in quel momento, stava salendo una persona lato passeggero. L’utilitaria ha poi terminato la sua corsa contro un’auto parcheggiata.

L’accaduto ha seminato il panico tra automobilisti, passanti e avventori delle attività della zona. La ricostruzione della dinamica del sinistro è all’attenzione della polizia locale, intervenuta per i rilievi del caso, insieme ai vigili del fuoco e agli operatori del 118. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per garantire sicurezza alla viabilità. Dalle prime informazioni raccolte, non si registrerebbero feriti gravi tra i coinvolti. Sotto choc il conducente del mezzo. foggiatoday.it