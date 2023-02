Manfredonia, ok Giunta comunale: proroga utilizzo Lsu per il 2023

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 07 febbraio 2023. Con recente delibera di Giunta comunale, è stato espresso atto di indirizzo per l’utilizzazione anche per l’anno 2023 di 18 lavoratori socialmente utili (vedasi elenco in allegato).

E’ stato deliberato di verificare la possibilità, qualora ve ne siano le condizioni, di stabilizzare, nei termini di legge, ulteriori lavoratori; è stato dato atto, che: l’occorrente spesa per gli oneri assicurativi INAIL di € 5.000,00, su base annua, è prevista nel PEG provvisorio per l’esercizio 2023 (cap. 5738 “Oneri assicurativi progetto LSU”) e rientra tra le spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; il Dirigente del Servizio gestione risorse umane – LSU – e relativo ufficio, provvederanno agli adempimenti relativi alle comunicazioni in merito alla prosecuzione dei lavori socialmente utili mentre il Settore economico-finanziario a quelli gestionali di propria

competenza; di confermare, per quanto non in contrasto col presente atto, ogni altra disposizione in materia lavoratori socialmente utili contenuta nei precedenti provvedimenti adottati dal Comune.