Morandi ricorda Dalla a Sanremo: “La sua partecipazione nel 2012 il ricordo più caro”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/02/2023 – (di Isabella Adduci lanostratv.it) Tra poche ore si alzerà il sipario sulla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, il quarto condotto da Amadeus che è anche il direttore artistico.

Fonte: lastampa

Co-conduttrice della serata Chiara Ferragni. Quest’anno il presentatore dei Soliti Ignoti ha voluto accanto a sè un mito della canzone italiana: Gianni Morandi. Il cantante si è raccontato, a poche ore dal debutto, in un’intervista al RadiocorriereTv. Rivela di aver sempre seguito il Festival anche quando non ha partecipato come cantante o conduttore perché per lui rappresenta la festa della musica. Il ricordo più caro tra partecipazioni e conduzioni?

“Uno dei ricordi più cari è la partecipazione di Lucio Dalla nel 2012. Siamo sempre stati legati da un’amicizia bellissima e quell’anno, durante la mia conduzione, l’avevo quasi obbligato a partecipare. Purtroppo è stato il suo ultimo progetto perché pochi giorni dopo la fine del Festival se n’è andato”.

Come si ricorderà Dalla aveva accompagnato a Sanremo Pierdavide Carone con cui aveva scritto la canzone “Nanì” dirigendo l’orchestra. Pochi giorni dopo, il 1 marzo 2012, è scomparso. Gianni Morandi venerdì sera, nella quarta serata del Festival di Sanremo, farà un omaggio proprio a Lucio Dalla. lanostratv.it