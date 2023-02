No Energas, Rotice: “Con Padre Franco da tempo, ogni giorno ed in sinergia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/02/2023 – “Un momento di festa di comunità per riflettere, partecipare e far sentire la voce dei cittadini. Oggi Manfredonia festeggia il suo Santo Patrono, San Lorenzo Maiorano, rappresentato anche nello stemma del Comune. Un periodo particolare per la nostra città, ad un quadro generale internazionale di preoccupazione socio-economica, si aggiunge la questione Energas, il deposito costiero di Gpl più grande d’Europa sul quale pende il giudizio finale del Consiglio dei Ministri. Le parole del nostro amato Vescovo, Padre Franco Moscone, sono di sostegno e coraggio in questa battaglia di democrazia per assicurare il miglior futuro possibile a Manfredonia, che ha scelto altri scenari di sviluppo. Con Padre Franco da tempo, ogni giorno ed in sinergia, affrontiamo battaglie comuni per affrontare e risolvere le numerose problematiche della città. Durante la celebrazione religiosa e la processione per le vie del centro storico abbiamo affidato le nostre accorate preghiere a San Lorenzo Maiorano, affinchè rafforzi la benevola protezione sulla città e sui sipontini, anche quei concittadini definiti “invisibili” che vivono in condizione disumane sulla “Pista” di Borgo Mezzanone. si aggiunge la questione Energas, il deposito costiero di Gpl più grande d’Europa sul quale pende il giudizio finale del Consiglio dei Ministri.sono di sostegno e coraggio in questa battaglia di democrazia per assicurare il miglior futuro possibile a Manfredonia, che ha scelto altri scenari di sviluppo. Con Padre Franco da tempo, ogni giorno ed in sinergia, affrontiamo battaglie comuni per affrontare e risolvere le numerose problematiche della città. Durante la celebrazione religiosa e la processione per le vie del centro storico abbiamo affidato le nostre accorate preghiere a San Lorenzo Maiorano, affinchè rafforzi la benevola protezione sulla città e sui sipontini, anche quei concittadini definiti “invisibili” che vivono in condizione disumane sulla “Pista” di Borgo Mezzanone.

Ecco i principali passaggi dell’omelia del Vescovo Moscone.

“…Da ormai più di sedici secoli la nostra amata e bella città ci Manfredonia, in precedenza Siponto, non smette di far memoria del suo santo vescovo e concittadino Lorenzo Maiorano, che riconosce testimone-martire della fede e fondatore delle basi della vita cittadina e sociale in questo territorio meraviglioso per bellezza naturale e tradizione culturale. E’ a San Lorenzo che si deve, tra il V e VI secolo, la diffusione del cristianesimo sul Gargano, le testimone delle apparizioni dell’Arcangelo Michele, e la ferma difesa della città contro l’assalto del re Totila e delle orde barbariche…”;

"…Il nostro Patrono in un affresco, che si trova a Michaelsberg vicino Monaco in Germania, è raffigurato davanti alla porta della città di Siponto con le mani oranti, per custodirla e difenderla da vero padre…"; "…Mi chiedo se sulla bilancia di un possibile sviluppo economico, che promette posti di lavoro, difficili da computare, e di sicuro esigui, a motivo del trattarsi di una semplice posizione di stoccaggio di GPL, valga la pena compromettere ancora una volta l'equilibrio di un delicato ecosistema, già largamente provato, mettendo a rischio sia la salute di un'intera popolazione, sia il mantenimento di numerosi lavori esistenti e che stanno funzionando in altri settori, dall'agricoltura, alla pesca e al turismo. Un'industrializzazione sana non può porsi né in concorrenza, né in alternativa ai settori del primario e terziario mettendoli a rischio! A tali dubbi vanno aggiunte domande serie circa le future generazioni: che tipo di impatto avrà un tale impianto sul territorio e sul suo mantenimento e sviluppo? Quanta possibilità di futuro sostenibile è realmente presente in una scelta imprenditoriale di questo tipo? Manfredonia non può dimenticare il suo recente passato industriale di cui porta ancora evidenti e indelebili ferite causate da un inquinamento devastante che, in nome di un progresso economico abortito, ha diffuso malattie le cui conseguenze si continuano a pagare oggi senza sapere ancora per quanto tempo…" ;