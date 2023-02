Recupero del campo di atletica Foggia, i lavori finanziati da Pnnr sport

StatoQuotidiano, 7 febbraio 2023. L’oggetto del recupero è il Campo Scuola Coni “N. Mondelli L. Colella” di atletica leggera, finanziato con la missione 5 del Pnrr, investimento per “sport e inclusione sociale” per 4milioni e 200mila euro. È stato deliberato il seggio di gara per i lavori che si andranno a svolgere.

La struttura è stata candidata a finanziamento nella primavera dello scorso anno dopo che il Comune ha risposto a un avviso pubblico destinato a capoluoghi di provincia e di regione. Per Foggia il finanziamento era di 3milioni e mezzo di euro. Quattro mesi dopo, il dipartimento sport della presidenza consiglio dei Ministri ha comunicato l’ammissione a finanziamento Pnrr. A dicembre del 2022 è stato approvato il documento di indirizzo della progettazione (Dip) relativo all’intervento che prevede, oltre alla realizzazione di un impianto indoor destinato all’atletica leggera, il totale recupero (con interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento) dell’impianto outdoor esistente.

Non sono mancate le denunce in questi anni sulle condizioni pessime del campo Mondelli-Colella, con i segni di deterioramento per una delle piste considerate fra le migliori della Puglia, anche a causa delle radici degli alberi. Unico luogo, fra l’altro- come scritto in una denuncia di qualche anno fa dagli utenti dell’impianto sportivo- dove chi fa atletica può allenarsi, settore in cui la Puglia si è sempre distinta, sebbene a fatica. La struttura cittadina è andata avanti a “rattoppi” per vari decenni, eppure ha ospitato gare importanti e memorial per lo stesso prof Colella.

Ma torniamo ai lavori. L’accordo di concessione prevedeva un finanziamento pari ad € 3.500.000,00. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri luglio scorso, è stata disciplinata la procedura per l’accesso al Fondo da parte delle amministrazioni “allo scopo di consentire l’avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure”, questo con un incremento del 20% dell’importo degli interventi, cioè € 700mila, per un importo complessivo di finanziamento pari a 4milioni e 200mila euro di finanziamento.

Paola Lucino, 7 febbraio 2023