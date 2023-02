Zeman: “Doping? Strano che certi calciatori si spaventino solo ora”

FOGGIA, 07/02/2023 – (di Niccolò Anfosso sportitalia.com) Interpellato da Mediaset, Zdenek Zeman, ex allenatore tra le altre di Roma, Lazio, Pescara e Foggia, ha riaperto la tematica dei farmaci nel mondo del calcio: “È strano che certi calciatori si spaventino solo ora e non quando prendevano certe sostanze”.

Può escludere che i calciatori da lei allenati abbiano preso farmaci a sua insaputa?

“Purtroppo non posso escluderlo perché non si riesce a controllare tutto. Però quando parlavo ai medici, io non davo certe indicazioni”.

Crede che sia cambiato qualcosa da quando ha detto che il calcio deve uscire dalle farmacie?

“Secondo me non è cambiato niente, purtroppo. Questi ragazzi che ci pensano ora ci potevano pensare 25 anni fa, chiedendo cosa stessero prendendo e perché. Oggi è tardi”. sportitalia.com